Dünya Sağlık Gününde Albank personeli “Önce sağlık” dedi

ALBANK Personeli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenli olarak kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü vesilesiyle ve Korona Virüsü nedeni ile ortaya çıkan kan ihtiyacını da göz önüne alan ALBANK Personeli, 6 ayda bir yaptığı kan bağışını 4 ayda bire çekti ve kan bağışında bulundu.

Geçmiş yıllarda da düzenli şekilde kan bağışında bulunan ALBANK personeli, bu yılda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Gezici Otobüsü ile gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Kan bağışına ALBANK Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri Personeli katıldı.

“HEPİMİZ DUYARLI OLMALIYIZ”

ALBANK Genel Müdürü Dr.Ahmet M.Karavelioğlu, özellikle korona virüsü nedeni ile kan ihtiyacının arttığını ve tüm kesimlerin kan ihtiyacına duyarlı olup kan vermeleri gerektiğini belirtti.

Kan Bankasına yapılan kan bağışlarının önemli olduğunu belirten Dr. Karavelioğlu “ özellikle Covid 19 salgını nedeni ile düşen kan bağışlarını telafi edebilmek için Albank Personeli olarak 6 ayda bir yaptıkları bağışı 4 ayda bire çekiklerini” söyledi.

Her sağlıklı bireyin kan bağışına destek olması gerektiğini ve kan vermenin sağlık için de faydalı olduğunu vurgulayan Dr.Ahmet Karavelioğlu, kan bağışında bulunmanın toplumsal sorumluluk olduğunu ve sadece acil çağrılarında değil, her zaman aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Dr.Karavelioğlu, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 2018 yılında başlatılan kan bağışı kampanyasının altıncı kez yapıldığını ve her yıl düzenli olarak yapılan bağışların bugünden itibaren 4 ayda bir yapılmaya devam edileceğini vurguladı