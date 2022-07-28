Dünya bu yılın kaynaklarını 28 Temmuz'da tüketti

Dünyanın bu yıl için sürdürülebilir bir şekilde sağlayabileceği tüm kaynaklar 28 Temmuz'da tükendi. Türkiye ise 2022 yılında kaynakları 22 Haziran'da, dünya ortalamasından daha erken bitirdi.

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) 1970'den bu yana her yıl, ekolojik kaynakların tüketiminin, dünyanın o yıl sağlayabileceği kapasiteyi aştığı günü ifade eden Dünya Limit Aşımı Günü'nü (Earth Overshoot Day) hesaplıyor.

Buna göre 2022'de dünya genelinde, yıl sonuna kadar idare edilmesi gereken kaynaklar 5 ay önce, 28 Temmuz'da tükendi.

Küresel Ayak İzi Ağı listesine göre bu yıl en kötü performansı bir yıllık kaynakları 10 Şubat'ta bitiren Katar gösterdi.

Dünya Limit Aşımı Günü 1970'den bu yana her yıl biraz daha erken geliyor. İnsanlık 1970'de yıllık tüketim hakkını 29 Aralık'ta, 1990'da 11 Ekim'de, 2022'de ise 28 Temmuz'da doldurdu.

Son 50 yıldır Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir önceki yıldan daha geç geldiği bir istisna 2020 yılında yaşandı. Covid-19 kısıtlamaları ve karantina uygulamaları nedeniyle 2020'de dünyanın kaynakları 22 Ağustos'ta tükendi. 2019'da 29 Temmuz'da tükenmişti.

Dünya Limit Aşımı Günü'nün saptanması insan davranışlarının ekolojik etkilerinin ölçülmesi açısından kullanışlı bir veri sunuyor. Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı temsilcilerinden Véronique Andrieux, tarihin ileri attığı yıllarda bunun bilinçli değil tesadüfi olduğunu söylüyor: "Petrol şokları, pandemi ve finansal krizlerde iyileşme gözlemledik."

Küresel Ayak İzi Ağı, Dünya Limit Aşımı Günü'nü Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak hesaplıyor. Buna göre, kişi başına ekolojik ayak izi (gıda, ulaşım, barınma vb. için gerekli yüzey alanı miktarı) ve dünyanın kişi başına biyokapasitesi (ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesi) karşılaştırılıyor.

Küresel Ayak İzi Ağı'na göre 2050 yılı kaynaklarını 31 Aralık'a kadar kullanabilmemiz için Dünya Limit Aşımı Günü'nü her yıl 6 gün geciktirmemiz gerekiyor.