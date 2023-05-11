Dr. Tuğcu'yu bıçaklayan zanlı konuştu: “Devletin hiçbir kurumu söylediklerimi kale almadı"

Mağusa’da, “kendisine yanlış tedavi uyguladığı” gerekçesiyle, Op. Dr. Sadrettin Tuğcu’yu vücudunun 4 yerinden bıçakla ağır yaralayan Ç.E isimli zanlı, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkartıldı.

Ç.E aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 8 gün tutukluluk emri temin edildi.

Tutukluluk talebine itiraz eden Ç.E, yeminli şahadet verdi ve mahkemeden tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Fibromiyalji ve anksiyete teşhisi olduğunu söyleyen Ç.E, “2018’den beridir bana kasıtlı işkence yapılıyor. Devletin hiçbir kurumu söylediklerimi kale almadı. Bu sürede hastalığım ilerledi. İnsan olarak hıncımı bu şekilde aldım. Suçumu inkar etmiyorum. Doktoru ben bıçakladım. İş bilmezlerin iletişimsizliğinin kurbanı oldum. Psikolojik rahatsızlıklarım tetiklendi. Hijyen koşullarından uzak nezarette mağdur ve muhtacım. Polisi görünce ölüm korkusu yaşıyorum, beni serbest yargılayın” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre polis, Op. Dr. Sadrettin Tuğcu’nun hastaneden taburcu edildiğini ve tedavisine evinde devam ettirildiğini kaydetti.

Mahkeme, polisin soruşturma amaçlı talebi üzerine zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.