DP’de ‘ikna’ mesaisi

Demokrat Parti’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı istifasından vazgeçirmek için ‘ikna’ çalışmaları sürüyor.

İş Yasası’nda ‘toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerine sınırlama’ getirmeyi amaçlayan değişikliğe sıcak bakmayan, Başbakan Ersan Saner ile geçtiğimiz Cuma günü görüşen Çağman’ın durumu henüz netlik kazanmadı.

DP’de belirsizlik sürerken, Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer’in şu sıralar, Çalışma Bakanlığı’nda Çağman ile bir araya geldiği elde edilen bilgiler arasında.

Görüşme sonrasında, DP’li milletvekillerinin Meclis’te de bir toplantı gerçekleştireceği ve sürecin netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Çağman’ın istifa dilekçesi Başbakanlık’ta olduğu, görevden istifasına yönelik sürecin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yurt dışında olması nedeniyle başlamadığı da kaydediliyor.