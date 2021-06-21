Denktaş: Çağman’ı ikna etmeye çalışıyoruz
YENİDÜZEN’e yaşanan gelişmelerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Denktaş, söz konusu durumun bugün belli olacağını kaydetti.
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DP Milletvekili Serdar Denktaş, istifası konuşulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
YENİDÜZEN’e yaşanan gelişmelerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Denktaş, söz konusu durumun bugün belli olacağını kaydetti.
Çağman’ın görevden ayrılmada ısrarlı olması halinde bu durumun Meclis çalışmalarını etki etmeyeceğini belirtti.
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