Doktoru bıçaklayan zanlının, 3 gün önce bir avukatı da bıçakladığı ortaya çıktı!
Mağusa’da, "İstenilen tedaviyi yapmadığı" gerekçesiyle Dr. Sadrettin Tuğcu’yu bıçakla ağır yaralayan 32 yaşındaki Ç.E. isimli zanlının, geçtiğimiz Perşembe gün, Lefkoşa’da bir avukatı da bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.
Mağusa’da, "İstenilen tedaviyi yapmadığı" gerekçesiyle Dr. Sadrettin Tuğcu’yu bıçakla ağır yaralayan 32 yaşındaki Ç.E. isimli zanlının, geçtiğimiz Perşembe gün, Lefkoşa’da bir avukatı da bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, söz konusu zanlının kameralar önünde meydana gelen olaya karşın 3 gündür tespit edilemediğini söyledi.
Esendağlı, “3 gündür zanlıyı tespit edip gereğini yapmayan polisin bugünkü neticenin ortaya çıkmasındaki ihmali, kabul edilebilir gibi değildir” ifadelerini kullandı.
Bugün öğlen saatlerinde, Ç.E. isimli zanlı, Mağusa’daki özel bir kliniğe giderek, "İstenilen tedaviyi yapmadığı" gerekçesiyle Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu’yu karnından bıçaklamıştı.
Tuğcu, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.