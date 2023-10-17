Doğuş Derya: “Nüfus bilerek sayılmıyor”

Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Nüfus Artışı ve Derinleşen Suç Sosyolojisi” konulu güncel konuşma yaptı. Derya, hükümetin, değil Türkiye Cumhuriyeti veya uluslararası alanda, kendi içinde bile diyaloğu olmadığını söyledi.

Derya, BM kararlarının öneminin olmadığının söylendiği, Türk mallarının Kıbrıs’ın güneyinde satıldığı, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının Türkiye’deki spor müsabakalarında göndere çekildiği, nüfusun bilinmediği bugünlerde eğitimden sağlığa, alt yapıdan elektriğe ülkenin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu kaydetti.

Doğuş Derya, ülkedeki düzensizliğe işaret ederek, "kara para, satılan topraklar ve vergi afları" gibi konularda eleştirilerde bulunduğu hükümete, "baskılara ve güce karşı koyamadan, bulunduğu mevkileri korumak için hareket etmekle" suçladı.

Yerel halkın ve gençlerin geleceği düşünülmeden hareket edilerek ülkeye kötülük yapıldığını söyleyen Derya, nüfusla ilgili bilinçli adımlar atıldığını ve sayımın bilinçli yapılmadığını söyledi.

Derya, ülkede cezaevindeki 800 küsur kişinin 690'ının yabancı olduğuna işaret ederek, sağlık, eğitim ve trafiğe bakılınca durumun daha net görülebileceğini söyledi. Suç oranlarının, özellikle çocuk yaştaki gençler arasında suç oranının arttığını kaydeden Derya, devletin insanların can ve mal güvenliğini sağlayamadığını söyledi.

Doğuş Derya, ülkede 45 bin civarında ruhsatlı silah olduğunu, şiddetin, özellikle kadına şiddettin arttığını, sığınma evine ve yaşlı bakım evlerine talebin arttığını belirtti. Sağlık ve eğitim altyapısının geliştirilmediğini, buna karşın tarikatların arttığı eleştirisinde bulunan Derya, hükümete, çocuklara nasıl bir ülke ve gelecek bırakacağını sordu.