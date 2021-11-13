Doğaya sigara atana büyük ceza!

Meclis Genel Kurulu, komiteden ‘oybirliği’ ile geçen Orman Değişiklik Yasa Önerisi’ni görüştü, oybirliği ile onayladı.

Onaylanan yasaya göre doğaya sigara izmariti veya yangına sebebiyet verecek maddeler atanlara asgari ücretin 10 katı kadar para cezası ve 3 yıla kadar hapislik cezası verilebilecek.

Çeler: “Yangınların esas nedeni insanlar… Denetim önemli”

İlk olarak TDP’nin getirdiği Orman Değişiklik Yasa Önerisi’ni ele alan Meclis’te söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, yangınların esas sebebinin insanlar olduğuna işaret etti, Yasa Önerisi’nin, yangına sebebiyet verebilecek davranışlara verilecek cezaların artırılmasını öngördüğüne değindi.

Sadece ormanlarla ilgili değil, tüm çevre ile ilgili duyarlı davranmak gerektiğine vurgu yapan Çeler, öneriye destek veren tüm milletvekillerine de teşekkür etti.