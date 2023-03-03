Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu
Doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında hizmet vermek amacıyla KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) isminde dernek kuruldu.
Doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında hizmet vermek amacıyla KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) isminde dernek kuruldu.
Dernek’ten yapılan açıklamada, 1 Mart’ta yapılan genel kurul toplantısında, derneğin başkanlığına Doç.Dr. Deniz Erdağ getirildi.
Derneğin, afetzedelere ulaşım ve yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmalarını yaparak afetzedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için kurulduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre Genel Kurul’da oluşturulan yönetim kurulu ve yapılan görevlendirmeler şöyle:
Doç. Dr. Deniz Erdağ Başkan
Derviş Çapkıner As Başkan
Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun Genel Sekreter
Faysal Sadıkoğlu Sayman ve Muhasebe Birim Sorumlusu
Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz Sağlık Birim Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül Eğitim Birim Sorumlusu
Mücahit Erden Arama Kurtarma Birim Sorumlusu
Mehmet Bektaş Lojistik Birim Sorumlusu
Cevdet Çağlar Saha Sorumlusu
Tuğşad Ebeoğlu Köpekli Arama Kurtarma Birim Sorumlusu
Hasan Kurumanastırlı Genel Konular Sorumlusu