Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Matematik Bölümü ve Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Akkeleş hayatını kaybetti.

Akkeleş'in ölümü hem eğitim camiasını, hem de sevenlerini yasa boğdu.

Türkmenköy'de ikamet eden Akkeleş için Türkmenköy Aydın Spor Kulübü ve DAÜ'deki bazı öğretim görevlileri de başsağlığı mesajında bulundu.