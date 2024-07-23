TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “KKTC Cumhurbaşkanı” Ersin Tatar’ın da yer aldığı sempozyumda, “KKTC”nin ismini değiştirdi; “Dilim sürçmedi, Kıbrıs Türk Devleti dedim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile birlikte, İstanbul Üniversitesi’ndeki bir sempozyuma katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Kıbrıs’ta sadece bir işgalcinin bulunduğunu, onun da Kıbrıslı Rumlar olduğunu” söyledi.

Kurtulmuş, “Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmez. Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı ilelebet devam edecek” dedi.

Kurtulmuş, daha önce ifade ettiği, Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik “Kıbrıs Türk Devleti” söylemine işaret ederek, “Kıbrıs Türk devleti dedim, dilim sürçmedi ne dediğimi biliyorum. Önce Kuzey Kıbrıs federe devletti. Her zaman Kıbrıs Türk Devletinin egemen eşitliğini savunacağız” ifadelerini kullandı.