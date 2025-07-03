“Dikmen halkının suyu mühürlenemez!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, Dikmen’de halk yararına yapılmak istenen Su Arıtma Tesisi’nin mühürlenmesini protesto etti. Yapılan açıklamada, halkın yararına bir hizmetin gerekçesi tartışmalı bir kararla durdurulmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Dikmen Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen proje ile bölgede yaşayan halka daha uygun fiyatla içme suyu sağlanması ve zabıta ekipleri için bir hizmet ofisi oluşturulması hedefleniyordu. Ancak, inşaat henüz tamamlanmadan Girne Kaymakamlığı makamı boş olduğu gerekçesiyle devreye giren Lefkoşa Kaymakamı tarafından tesis mühürlendi.

“Hem halkın hizmetini engelledi, hem kendi kaçak inşaatı var”

Protesto sırasında yapılan açıklamada, Lefkoşa Kaymakamı Niyazi Bey’in, tesisin inşaat izni olmadığı gerekçesiyle projeyi durdurduğu, ancak kendisine ait olduğu iddia edilen ve Girne Kaymakamlığı tarafından mühürlenmiş bir izinsiz yapının da bulunduğu iddia edildi.

CTP Gençlik Örgütü temsilcileri şu soruları yöneltti:

Halkın suyunu mühürleten kişi, kendi izinsiz yapısını nasıl açıklamaktadır?

Kamu görevi, halkın ihtiyaçlarını engellemek midir, yoksa halk için çalışan yerel yönetimlere destek vermek midir?

Açıklama şu sözlerle sona erdi:

“Dikmen halkının suyunu mühürlemenize izin vermeyeceğiz! Su, sağlık ve temel ihtiyaçlar siyasi hesaplara kurban edilemez.”