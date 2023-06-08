Dikmen Belediyesi Gazimağusa bölgesinde temizlik çalışmalarına destek verdi

Dikmen Belediyesi’nden bir ekip, Gazimağusa bölgesinde temizlik çalışmalarına destek verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, Gazimağusa Belediyesinin “Tertemiz Bir Mağusa İçin Hep Beraber” kampanyası çerçevesinde, Dikmen Belediyesinden bir ekip Mutluyaka köyünde ot ve çevre temizliği yapıyor.

Mutluyaka’da Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile buluşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yaptığı açıklamada, belediyelerin her zaman dayanışma içerisinde olması gerektiğine inandığını, temel hedefin halka götürülen hizmeti bir nebze daha ileriye taşıyabilmek olduğunu söyledi.

Süleyman Uluçay da ülkenin ihtiyacı olan birlik, mücadele ve dayanışmanın gerçek anlamda bu kampanya ile hayat bulduğunu ifade etti.