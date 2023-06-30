Dikkatsizlik kazaya neden oldu

29 Temmuz 2023 tarihinde, saat 21:45'te, Gazimağusa Karpaz anayolu üzerindeki 29-30 kilometreler arasında çift şeritli bir yol üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Çayırova 1. Yol kavşağı çemberinde oldu. Korkuteli'den gelen Mustafa ERDEN (E-36) adlı bir sakin, TLG 040 plakalı salon aracıyla Senmar çemberinden Çayırova çemberine doğru seyir halindeyken dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti ve aracıyla yolun sağ kenarında bulunan trafik adasına çarptı.

Çarpışmanın ardından araç ileriye doğru savrularak çember içerisindeki ışıklı yön levhasına çarptı ve kazaya neden olan hasar oluştu.



