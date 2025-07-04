Dikkat kesinti var!

Mesarya'da bazı bölgelerde bugün üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değiştirme çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu’na elektrik verilemeyecek.