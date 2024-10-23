Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arası Yedidalga Şht. Hüsnü Şeydan Sokak’a elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin, belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği hatırlatılarak şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.
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