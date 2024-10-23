Dikkat kesinti var!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arası Yedidalga Şht. Hüsnü Şeydan Sokak’a elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin, belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği hatırlatılarak şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.