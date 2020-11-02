Dikkat kesinti var!

Girne’de yarın 09.30 ile 15.30 arası bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinin doğusu, Şehit Mümtaz Uçar Sokak, Şehit Halil Kemaneci Sokak, Yağmurlu Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.