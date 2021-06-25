Devlet Tiyatroları personelinin sözleşmeleri yenilendi

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve görev süreleri 31 .7.2021 tarihinde sona erecek Zehra Evliya, Cevahir Caşgir, Deniz Aslım , Mehmet Samer, Fatma Bender, Çağda Özsoy ile Ali Şaşkara'nın sözleşmeleri yenilendi.

Resmi gazetede yayınlanan kararda söz adı geçen kişilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmelerin yenilendiği belirtildi.