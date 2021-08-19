Devlet Basımevi'nde pozitif vaka!
Devlet Basımevi'nde bir kişinin Covid 19 test sonucu pozitif çıktı.
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Devlet Basımevi'nde bir kişinin Covid 19 test sonucu pozitif çıktı.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre daire Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.
Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Başbakanlık Devlet Basımevi'nde bir kişinin covid 19 test sonucu pozitif çıkması nedeniyle pandemi tedbirleri alınmış olup, gerekli sağlık koşulları sağlananmasını teminen Dairenin çalışmalarına Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir."
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