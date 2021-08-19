Devlet Basımevi'nde pozitif vaka!

Devlet Basımevi'nde bir kişinin Covid 19 test sonucu pozitif çıktı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre daire Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Başbakanlık Devlet Basımevi'nde bir kişinin covid 19 test sonucu pozitif çıkması nedeniyle pandemi tedbirleri alınmış olup, gerekli sağlık koşulları sağlananmasını teminen Dairenin çalışmalarına Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir."