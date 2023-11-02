Derya Karslı Kılıçoğlu hayatını kaybetti
Derya Karslı Kılıçoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti…
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Derya Karslı Kılıçoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti… Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalışan Kılıçoğlu’nun ani ölümü, büyük üzüntü yarattı.
Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kılıçoğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün gerçekleştirecekleri eylemi 7 Kasım tarihine ertelediklerini duyurdu…
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Etiketler : Derya Karslı Kılıçoğlu