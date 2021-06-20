HÜKÜMET İÇİN ZOR PAZARTESİ

Fehime ALASYA

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Azınlık Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifası gündemden düşmedi. Hükümet kulislerinde farklı senaryolar konuşulurken, gözler yeni haftaya çevrildi.

‘İstifası’ konuşulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu sessizliğini korurken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer Koral Çağman’ın istifasıyla ilgili durumun Pazartesi netleşeceğini belirtti…

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifası durumunda, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti kabinesi 6 ayda 2’nci kez değişikliğe gitmek zorunda kalacak. UBP’nin başbakanlığında son 2 yılda 3 farklı kabine görev yaptı.

Büyük ortak olarak iki hükümettir görevde olan UBP, Koral Çağman’ın istifasıyla iki hükümet döneminde dördüncü kez Kabine değişikliğine gitmiş olacak…

‘Özel jet skandalı’ üzerine Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınmasının ardından bir süre sonra sonlanan UBP- HP Hükümeti, yerini UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ne bırakmıştı.

19 Aralık 2020’de güvenoyu alan 6 aylık Azınlık Hükümeti, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınıp yerine Ünal Üstel’in getirilmesi, Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine de UBP Milletvekili Resmiye Canaltay getirilmesi ile kabinede 2 değişiklik yapmıştı.

‘Özel jet skandalı’ kabinede değişikliğe neden olmuş, hükümeti ‘çatırdatmıştı’

UBP’nin adının geçtiği ve hafızlara kazınan kabine değişiklikleri ‘özel jet skandalıyla’ önce UBP-HP hükümeti döneminde başlamıştı. 2020 Haziran ayında adı ‘özel jet skandalıyla’ anılan dönemin Turizm Bakanı Ünal Üstel görevden alınmış, yerine Kutlu Evren getirilmişti. Bu değişiklik, dönemin Başbakanı Ersin Tatar tarafından açıklanmıştı. Söz konusu skandal, iki parti arasındaki hükümet ortaklığını da olumsuz etkilemişti.

YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği ‘Özel jet skandalı’ sonrasında hükümet değişmiş, dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın kabine değişikliği ise ayrı bir skandal olmuştu. Tatar, Cumhurbaşkanına hakkında soruşturma olan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’yı sunmuş, bu isim veto edilmişti.

Aynı gün ise dönemin Çalışma Bakanı olan Faiz Sucuoğlu’nun ise sabah görevinden alındığı açıklanmış, öğlen ise görevde kaldığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde hükümet bozulmuştu

‘Özel jet skandalı’ ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde dönemin Başbakanı Tatar ve Başbakan Yardımcısı Özersay arasındaki ipleri koparmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan iki hükümet ortağından Ersin Tatar, Özersay’ın haberi olmadan Ankara’ya gitmiş, orada Maraş açılımı ilk kez gündeme gelmişti.

Dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Maraş’la ilgili gelişmeleri ve Tatar’ın Türkiye’ye gidişini basından öğrenmişti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine kısa süre sonra 6 Ekim 2020’de koalisyondan çekilmiş, 'Dörtlü Hükümet' sonrasında UBP-HP Hükümeti'ni oluşturan Halkın Partisi 'hiçe sayıldık' diyerek çekilme kararını açıklamıştı.

'Dörtlü Hükümet'ten ayrılarak Ersin Tatar'ı başbakanlığa taşıyan ve UBP-HP Hükümeti'nin kurulmasında etkin rol oynayan Halkın Partisi, bu kez de Tatar Hükümeti'nden çekilmiş, bu kararı büyük bir coşkuyla kutlamıştı.

Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar'ın Maraş'la ilgili açıklamasının ardından HP Parti Meclisi, yaşananları seçime müdahale olarak değerlendirilmişti.

Hükümet kuruldu, kabine yine değişti

6 Ekim’de bozulan UBP-HP hükümetinden sonra, UBP, yeniden hükümet kurma çalışması için çalmadık kapı bırakmamıştı.

Araya giren Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte ülke iki ayı aşkın bir süre hükümetsiz kalmıştı.

Birçok tartışma ve iddianın ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) azınlık hükümeti, 10 Aralık 2020’de kurulmuş, 19 Aralık’ta ise güvenoyu almıştı.

UBP-HP hükümetinde kabinede dahi olmayan Ersan Saner, kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde Başbakan olarak göreve getirilmiş, kabinedeki değişiklikler ise günlerce konuşulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu gitmiş, yerine Koral Çağman getirilmişti. Turizm Bakanı ise yeniden değiştirilerek Kutlu Evren yerine Fikri Ataoğlu yerine getirilmişti.

‘Özel jet skandalı’ ile Turizm Bakanlığı görevinden alınan Ünal Üstel ise bu kez Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı yapılmış, Maliye Bakanlığı’nda ise deneyimli isim Olgun Amcaoğlu yerine dönemin Tarım Bakanı Dursun Oğuz getirilmişti. Tarım Bakanlığına ise bir önceki hükümette Eğitim Bakanı olan Nazım Çavuşoğlu yer almıştı.

Üçüncü kabine değişikliğinde Pilli görevden alınmıştı

Akabinde hükümetteki üçüncü kabine değişikliğinde ise son olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli görevde alınmıştı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 20 Şubat 2021’de ise hem UBP-HP hem de UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde Sağlık Bakanlığında görev yürüten Ali Pilli, kabineden çıkarılmış, yerine bu kez de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel getirilmişti.

Yapılan Kabine değişikliği ile Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Resmiye Canaltay getirilmişti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Parti içinde huzursuzluk yok, durum Pazartesi netleşecek”

Koral Çağman’ın istifasıyla ilgili UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun “DP içindeki tartışma” söylemlerine yanıt veren DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, parti içinde bir tartışma veya huzursuzluk olmadığını dile getirdi.

Koral Çağman’ın istifasıyla ilgili durumun Pazartesi netleşeceğini belirten Özcafer, Çalışama Bakanlığı'na Koral Çağman'ın yerine Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın geleceği iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Özcafer, “Durum netleşmeden bunları konuşmak doğru değil” dedi.