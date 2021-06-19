Özcafer: “Parti içinde huzursuzluk yok, durum Pazartesi netleşecek”

Koral Çağman’ın istifasıyla ilgili UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun “DP içindeki tartışma” söylemlerine yanıt veren DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, parti içinde bir tartışma veya huzursuzluk olmadığını dile getirdi.

Koral Çağman’ın istifasıyla ilgili durumun Pazartesi netleşeceğini belirten Özcafer, Çalışama Bakanlığı'na Koral Çağman'ın yerine Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın geleceği iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Özcafer, “Durum netleşmeden bunları konuşmak doğru değil” dedi.