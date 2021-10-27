Dayanışmanın önemine vurgu yapıldı

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği 2’nci Genel Kurulu, 16 Ekim’de Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nde yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurula Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Özçınar yaptığı konuşmada, kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiği vurgusu yaparak, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Genel kurulda, divan başkanlığını Dt. Filiz Besim, sekreterliklerini ise Düriye Dağsever Gürmen ve Mehmet Dağsever yaptı.

Faaliyet ve mali raporlar genel kurula sunulup, oy birliğiyle onaylandı.

Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinin yapıldığı genel kurulda, seçilecek yeni yönetim kuruluna bölge temsilcileri atama yetkisi de verildi.

Genel kurulun ardından dün akşam toplanan yönetim, denetleme ve disiplin kurulları görev bölümü yaptı. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Başkan: Cemal Dermuş, Genel Sekreter: Havva Dağsever, Veznedar: Halil Özatay, Faal üyeler: Hindal Kırmızı, Mustafa Kemal Fırıncıoğlu, Ergenç Semerci ve Akın Cellatoğlu, Yedek üyeler: Muharrem Zaifoğlu ve Özgün Özkan.”

Disiplin Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:

“Başkan: İlter Kırmızı, Üyeler: Mustafa Zaifoğlu ve Erdoğan Komut, Yedek Üye: Erbay Eren.”

Denetleme Kurulu’nda da şu isimler yer aldı:

“Başkan: Salih Çeliker, Üyeler: Oğuz Çağatan, Ahmet Özkaramanlı, Yedek üye: Sontaç Dermuş.”