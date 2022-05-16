DAÜ’de Edip Akbayram çoşkusu yaşandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9.’su gerçekleştirildi. 13 Mayıs 2022 Cuma akşamı, saat 20:30’da DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Edip Akbayram coşkusu yaşandı. Gecede ilk olarak DAÜ Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Grubu Mavra sahne aldı.

Hemen ardından ise Türkiye’nin ünlü Türk Halk Müziği sanatçılarından Edip Akbayram gönüllere taht kuran “Bekle Bizi İstanbul”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi birçok parçası ile geceye katılanlara unutulmaz saatler yaşattı. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen gecede Edip Akbayram şarkılarını geceye katılanlar ile birlikte seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu geceye DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu da katıldı.