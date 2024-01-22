DAÜ-SEN yarın eylem yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), yarın eylem yapacağını açıkladı.

DAÜ-SEN’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“DAÜ'nün içinde bulunduğu hayati sorunların çözümü, ortak sorumluluk ve paydaşların uzlaşısıyla mümkündür. Hükümetin, DAÜ yönetiminin ve sendikaların sorumluluklarını eş zamanlı ve/veya koordineli süreçlerle yerine getireceği kapsamlı bir uzlaşı ve taahüt metnine ihtiyaç vardır. DAÜ Rektörlüğü, VYK ve Hükümet tek taraflı iş barışını bozacak bir sürece girmekten kaçınmalıdır. Bu bağlamda sendikamız 23 Ocak Salı Günü saat 16:00'da Rektörlük önünde DAÜ yönetimini ve hükümeti toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde, iş barışını koruyacak, paydaşların süreçte olduğu bir çözüm zeminine davet etmek için eylem ve basın açıklaması yapacaktır”