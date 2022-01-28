DAÜ-SEM’in Dikmen Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından Avrupa Birliği Projesi kapsamında Dikmen Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler tamamlandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, eğitimi tamamlayan katılımcılar için tören düzenlenerek, belgeleri takdim edildi.

DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy’un yanı sıra, DAÜ-SEM ekibi, eğitimciler katıldı.

Ersoy: "Temel amaç 7’den 70’e herkesin eğitim hizmetini karşılamak"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, DAÜ-SEM’in, yaşam boyu eğitim anlayışı ile toplumun tüm paydaşlarına eğitim hizmeti sunmak için 2004 yılında kurulduğunu ve bu misyonla faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, temel amaçlarının 7’den 70’e herkesin eğitim hizmetini karşılamak ve eğitim hizmetlerini kampüs dışına taşıyarak topluma hizmet etmek olduğuna vurgu yaptı.

Doç. Dr. Ersoy, 2020 yılının Ekim ayından başlayarak tamamlanan 9 kursu başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederek, DAÜ-SEM eğitimcilerine teşekkürlerini iletti.

Çelebi: "DAÜ ve DAÜ-SEM'e teşekkürler"

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de belediye ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, DAÜ’ye ve DAÜ-SEM’e kuruma sağlamış oldukları hizmet içi eğitimler için teşekkür etti.

Hocanın: "DAÜ eğitim ve araştırmalarının yanında yükseköğretim alanının önde gelen kurumları arasında yer alıyor"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim ve araştırmanın yanında, topluma hizmet noktasında da KKTC yükseköğretim alanının önde gelen kurumları arasında yer aldığını belirtti.

Hocanın, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları ve DAÜ-SEM eğitmenlerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.