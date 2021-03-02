Darp ettiler, yaradılar, soydular

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.F. M. C.O., A.A., T.A., M.A.A.ve İ.Ö. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer, 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki bir eve silah, balta ve bıçaklarla giren zanlılar D.F., M.C.O., A.A., T.A, M.A.A. ve Y.Ö. ikametgahta sakin Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ı ciddi bir şekilde darp edip Felix Kikachukw Ajayi’yi bıçakla sağ kalçasından bıçakladıklarını söyledi.

Polis Ajayi’yi yaraladıktan sonra kafasına televizyon ile vurarak televizyonun kırılmasına sebep olduklarını da aktarırken, zanlıların ev sahiplerini etkisiz hale getirdiklerini ve pasaportları ile birlikte telefon, özel eşyaları ve paralarını da çaldıklarını söyledi.

Polis memuru Gencer, zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını, yapılan araştırmalar sonucu olayda kullanılan balta, silah, bıçağın da, evden çalınan para, telefon ve pasaportların da henüz bulunamadığını ifade etti.

Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, meseleye bağlantısı olan bir şahsın arandığını, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.