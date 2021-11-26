Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın, üçlü kararname ile ile görevinden alındı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Münevver Çağın, 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine atanmıştı.