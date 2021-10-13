Cumhurbaşkanı’nın 60 günü var

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Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı, altmış günlük süre içinde Cumhuriyet Meclisi çoğunluğuna dayalı bir Bakanlar Kurulunun atanmasına olanak bulunmaması halinde, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.

Cumhurbaşkanı eğer bu 60 günlük süreyi kullanırsa, seçim tarihinin ilanı ve seçim yasalarının başlaması da 12 Aralık tarihine kadar sarkabilecek.

Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi’ni anlatan Anayasa’nın 88’inci maddesine göre Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermeden önce, gerekli gördüğü takdirde, halkoylamasına başvurabilir.

Anayasa, “Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesini veya halkoylamasına başvurulmasını kararlaştırırken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan siyasal parti başkanlarının görüşlerini alır” diyor.

Cumhurbaşkanı görevi kime verir?

Bakanlar Kurulu’nun 106’ncı maddesine göre Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir.



Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.

Yeni hükümet kurulana kadar eski hükümet görevde kalmaya devam eder.





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