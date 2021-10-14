Hukukçular: “Artık gözler Cumhurbaşkanında”

Başbakan Ersan Saner’in ‘istifa’ hamlesi ardından sürecin hukuki olarak nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Siyasi arenada aktif olan hukukçular istifayla ilgili yorumlar yaptı, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğinden bahsetti. Bunun gecikmiş bir istifa olduğuna dikkat çeken hukukçular, şu andan itibaren yetkinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da olduğunu ve bir sonraki adımda Cumhurbaşkanının hükümeti kuracak yeni bir milletvekili görevlendirmekle, erken seçime gitmek arasında bir seçim yapması gerektiğini belirtti.

Ürün Solyalı: “İşlevselliğini yitirmiş bir hükümetti, geç bile kalındı”

Hükümetin yasama ve yürütmedeki sorumluluğunu yerine getiremediğini belirten Ürün Solyalı, bu sorunların somut olarak Haziran sonunda, meclisi kapatma konusunda yaşanan sıkıntılarla çok somut olarak görüldüğünü söyledi. Bu şartlarda istifa etmenin hükümetin ilkesel sorumluluğu olduğunu kaydeden Solyalı şunları anlattı: “Bu hükümet işlevselliğini yitirmişti. Yeni dönemde de kaç kez denemesine rağmen meclisi açamayan hükümetin istifa etmesi kaçınılmazdı. Bu anlamda aslında bu istifanın, siyasi ahlak olarak geç kalınmış bir istifa olduğunu düşünüyorum. Önceden istifa edilse, belki de şimdi yeni bir hükümetle devam ediyor olurduk”.

“Ya hemen seçime gidilecek, ya da yeni hükümet modellerinin denenmesi için yetki verilecek”

Hukuk çerçevesinden bakıldığında, yenisi kuruluncaya kadar var olan hükümetin görevde kalmaya devam etmesi gerektiğini ancak sadece işgüder yetkilerle orda oturacaklarını yani sadece günlük işlerin yapılacağının altını çizen Solyalı şöyle devam etti: “Bu noktada Cumhurbaşkanının birden fazla seçeneği var. Ya tüm tarafları toplayacak ve uzlaşı ile yani bir hükümet kurulamayacağı konusunda tarafların görüşünü alıp beklemeden yetkisini kullanarak hemen bir erken seçime gidilmesini isteyecek, ya da ikinci bir seçenek olarak yeni hükümet modellerinin denenmesini tercih ederek mecliste güvenoyu alabilecek bir milletvekiline yeni hükümeti kurabilmesi için deneme yapmasını rica edecek. Bu süre anayasada iki aylık bir süredir. Görevi alan milletvekili 15 gün içinde tüm denemelerini yapıp bir sonuca ulaşamadıysa 15. gün görevi iade edebilir”.

Görevin yeniden Ersan Saner’e de verilebileceğine dikkat çeken Solyalı, bunda hukuki bir engel olmadığını ancak görevi Saner’e vermenin siyaseten doğru olmayacağını savundu. Solyalı şöyle devam etti: “UBP başkanlığında kurgulanmış hükümetlerin durumu iki yıldır ortadadır. Siyasi ahlaka göre bunun böyle devam etmemesi için Saner’in göreve çağrılması doğru olmayacaktır. Cumhurbaşkanı bu noktada her şeyi göz önüne alarak en önce tüm partilerle diyalog kurmalı ve toplumsal karar üretmeli, toplumsal faydayı ön plana almalıdır”.

Ayşegül Baybars: “Seçim hükümeti kurulmalı ve ülke erken seçime hazırlanmalıdır”

Bunun geç kalınmış bir istifa olduğuna dikkat çeken Ayşegül Baybars, hükümetin çoktan ömrünü tamamlamış olduğunu ve artık toplum lehine icraat üretemediğini belirtti. Mecliste sürekli nisap krizi yaşandığını da vurgulayan Baybars, “istifa çok yerinde bir karar oldu, toplumun önünden çekilerek bize iyilik yaptılar” dedi.

Hukuken sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine de değinen Baybars şunları anlattı: “Cumhurbaşkanı şimdi siyasi parti başkanlarıyla bir değerlendirme yaparak ortada bu ülkeyi seçime götürecek bir hükümet olup olmadığını sorgulamalıdır. Bu saatten sonra bir icraat hükümeti kurulabileceğini sanmıyorum ancak hiç değilse ülkeyi seçime hazırlayacak bir seçim hükümeti kurulmalıdır. Eğer bu da yapılamazsa bir an önce erken seçim ilan edilmelidir. Kesin olan bir şey varsa, o da bu saatten sonra erken seçimin kaçınılmaz olduğudur.”

Fazilet Özdenefe: “Hukuki olarak Aralık sonundan itibaren erken seçim yapılabilir”

Hükümetin çok önceden istifa etmesi gerektiğini söyleyen Fazilet Özdenefe, şu an yapılanı siyasi bir manevra olarak değerlendirdi. Günlerdir meclisin açılmadığına dikkat çeken Özdenefe, Ersan Saner’in ‘elindeki son kartı oynayarak’ istifa ettiğini dile getirdi. Özdenefe şöyle devam etti: “Bu süreçten sonra artık Cumhurbaşkanının tüm siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek değerlendirmesi yapması gerekmektedir. Görevi hükümeti kurma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığı birilerine vermelidir. Görevlendirmelerin ardından herhangi bir hükümetin kurulması mümkün olmazsa da erken seçime gidilecektir. Zaten bugün seçim Resmi Gazete’de ilan edilse, 60 günden önce olması mümkün değildir. Bu anlamda hukuken Aralık sonundan itibaren bir seçim yapmak mümkün olacaktır”

Cumhurbaşkanı’nın 60 günü var



