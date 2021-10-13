Arıklı: “Hayırlı olsun… Aralık sonu erken seçim yapılmalı”

İstifa eden UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakan Yardımcısı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’dan istifa sonrası ilk açıklama: HAYIRLI OLSUN...

Şimdi sürecin Anayasa’ya uygun şekilde işlemesini beklediklerini ifade eden Arıklı, “Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi, erken seçim için Aralık’ı işaret etti.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Başbakan Ersan Saner bugün Hükümetin istifasını sundu.

Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şimdi sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz.

Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır.”