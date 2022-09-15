CTP ve UBP'den yerel seçim için 25 Aralık uzlaşısı

“Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin karar önerisi” önce Komitede oybirliğiyle kabul edildi, ardından da komitede oybirliğiyle onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda, “kapalı oturuma” geçilmeden önce, UBP ile CTP Meclis Gruplarının “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önerisi” oylandı, söz konusu öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Kabulün ardından, Genel Kurul'a 10 dakika ara verilerek, kararın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine geçildi. Komite, söz konusu Karar Önerisini oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

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Yerel Seçimler 25 Aralık’ta