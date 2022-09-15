Hasipoğlu: “Evet Anayasa ihlal edildi ama mahkemeye giderek kaosu siz yarattınız”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ‘Anayasa’nın ihlal edildiğini kabul etti’, suçu Anayasa Mahkemesi’ne giden CTP’ye yükledi.

Hasipoğlu, “Bugün evet Anayasa ihlal edildi, hangi tarih götürülse aykırılık olacak. Dava açılması kaos, kısır döngü yarattı. Biz yine UBP olarak uzlaşı eli uzatıyoruz” şeklinde konuştu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, belediyeler reformunun aslında tüm partilerin hem fikir olduğu bir konu olduğuna değindi, UBP’nin bu yönde irade ortaya koyduğunu belirtti.

Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin uzlaşı için uğraştığını, süreç uzasa da kriterlerde bir uzlaşıya varıldığını savunan Hasipoğlu, “Bugün evet Anayasa ihlal edildi, hangi tarih götürülse aykırılık olacak. Dava açılması kaos, kısır döngü yarattı. Biz yine UBP olarak uzlaşı eli uzatıyoruz.

CTP’nin tekrar mahkemeye gitme hakkına da saygı gösteriyoruz. Bu adımı atmamızın nedeni ülkedeki kaosu ortadan kaldırmak. Size göre kaosun nedeni UBP, bize göre de sizsiniz” dedi.

Hasipoğlu’nun birleştirilme ile ilgili mahkemeye gitme adımına da, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına da saygı duyduklarını belirten Hasipoğlu, mahkeme ne karar verirse de uyulacağını kaydetti.

Erhürman: “Anayasa Mahkemesi’ne gitmek muhalefetin hakkı değil, sorumluluğudur”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Hasipoğlu’nun açıklamaları üzerine yeniden söz aldı, “Her şeyin nedeni sizin yarattığınız kaos, bunu olsun kabul edin” dedi. “Bu memlekette muhalefetin Anayasa’ya aykırı bir yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek asli görevi, sorumluluğudur. Bir hak değildir, sorumluluktur” diyen Erhürman, ‘tarihsel görevimizdir’ vurgusu yaptı.

Erhürman: “CTP Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne götürecek, ara emri talep edecek”