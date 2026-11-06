“Kıbırslı Türklerin kendi geleceklerini özgür şekilde inşa etmelerine destek veriyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, garantör Türkiye'nin, "Kıbırslı Türklerin "kendi geleceklerini özgür şekilde inşa etmelerine yönelik destek verdiklerini" iddia etti.

Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği "çalışma ziyaretine" ilişkin X hesabından açıklama yapan Fidan, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümün, adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandıklarını söyledi.

Fidan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartı olduğunu ifade etti.

Adaya ziyarette bulunan Fidan, sırasıyla; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmüştü.