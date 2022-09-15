Meclis Genel Kurulu Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin Karar Önerisi’ni OYBİRLİĞİ ile onayladı.

Karar Önerisi uyarınca, yerel seçimler 25 Aralık’ta yapılacak, yerel yönetimler ‘işgüder organlar’ olarak o tarihe dek görevlerini yapmaya devam edecek.

Karar, CTP’nin ‘Belediyelerin Birleşmesi’ne ilişkin yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme hakkına da halel getirmeyecek.

Yerel seçime ilişkin karar önerisinin onaylanmasının ardından Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın katılımı ile kapalı oturuma geçti.