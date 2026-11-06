Elma, armut ve domateste limit üstü, salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde elma, armut ve domateste limit üstü, salatalıkta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarı'nda pestisit analizleri yapıldı.

Analiz sonuçları Avrupa Birliği'nde (AB) geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

-64 ithal üründen 59'u temiz

64 ithal üründen 59’u temiz bulunurken, beş numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Buna göre, Hürsen Tar. Ür. Ltd. ait iki çeşit elma ve SVS Tic. Ltd. ait domates menşeine iade edildi; Onbaşı İşl. Ltd. ait elma menşeine iade edilecek. Köşe Tic. Ltd. ait armut ise imha edildi.

-Salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu

Yerli ürünlerde analizi yapılan 13 numunenin 12’si temiz olurken, Bostancı köyünde üretim yapan Erdi İpek’e ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu. Ürün imha edildi.