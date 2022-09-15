Erhürman: “CTP Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne götürecek, ara emri talep edecek”

Meclis Genel Kurulu’nda Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin Karar Önerisi’ni görüşmeleri sırasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘oybirliği’ ile geçmesi öngörülen Karar Önerisi’ne işaret etti.

CTP’nin kısa bir süre içerisinde Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın Anayasa’ya aykırılı ve iptali’ne ilişkin dava açacağını ifade eden Erhürman, bu karara varılmış olmasının ara emri hakkına halel getirmediğini, davanın da açılacağını vurguladı.

Karar merciinin Anayasa Mahkemesi olduğuna da işaret eden Erhürman, o yasa ile ilgili CTP’nin Anayasa’ya aykırılık iddialarını açıkça ortaya koyduğuna işaret etti.

“CTP kaosu ortadan kaldırma sorumluluğunu yerine getirdi”

Seçim tarihi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin ‘Haziran’ı işaret ettiğini ve ertelenmeye ilişkin yasayı iptal ettiğini anımsatan Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin kararının, Haziran dışında bir tarihe ertelenmesinin aykırılığı işaret ettiğine vurgu yaptı, düzeltme sorumluluğunu da Meclis’e verdiğini kaydetti.

25 Aralık’ın Anayasa’nın geriye dönülmez bir şekilde ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmadığına işaret eden Erhürman, seçimlerin yapılması gerektiğini, seçimlerin yapılacağı tarih için de ‘ortak irade’ gerekliliğini belirtti.

25 Aralık’ın Anayasa’nın geriye dönülmez bir şekilde ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmadığına işaret eden Erhürman, seçimlerin yapılması gerektiğini, seçimlerin yapılacağı tarih için de ‘ortak irade’ gerekliliğini belirtti.

Belediyelerin Birleştirilmesi konusundaki yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğini ve ara emri talep edileceğini yineleyen Erhürman, tarih belirlenmesinin belirlenmesi gerekliliği nedeniyle teknik olarak mümkün olan tarih olarak 25 Aralık’ta uzlaşıldığını belirtti.

Başkanların, muhtarların, azaların sadece rutin, cari işleri yapabileceğinin de karar altına alındığını kaydetti.

Erhürman, Meclis'te çoğunluğa sahip olmanın Anayasa'yı ihlal etme hakkı vermediğinin altını çizdi, bundan sonra için de unutulmayacak bir ders teşkil etmesi temennisini belirtti.