CTP Kadın Örgütü "Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi" etkinliği düzenliyor

CTP Kadın Örgütü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Özgürlük İrademizde programı, 16 Mart Cumartesi günü, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa ve Girne İlçelerinin birlikte düzenleyeceği, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına oluşturulacak fidanlıkta "Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi" yapılarak tamamlanacak.

Görmezden gelinen kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve devletin üzerine düşen sorumlulukları hatırlatmak için gerçekleşecek etkinlikte, hayatlarını kaybeden kadınların anısını onurlandırmak amacıyla bir hatıra koruluğu oluşturulacak ve fidan dikimi gerçekleştirilecek. CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için anma ve dayanışmayı yükseltmek adına eşitlik, adalet ve şiddetsiz bir gelecek için mücadele eden herkese katılım çağrısı yapıldı.