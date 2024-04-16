Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kurul ilaçlarının yüzde 100’ü karşılanırken, şubat ayında İdare Meclisi kararı ile yüzde 80 olarak değiştirilmesinin nedeninin sordu.

Kronik hastaların sürekli kullandığı Kurul ilaçlarının pahalı ilaçlar olduğunu ve sigortalının ödeyeceği yüzde 20’lik miktarın yüksek miktarlar olduğunu kaydeden Barçın, bu değişikliğin yaratacağı mağduriyete işaret etti.

Sosyal Sigortalar’dan emekli maaşı alan 45 bin kişi olduğunu ve bunların yüzde 5,64’üne denk gelen 2 bin 539’unun 25 yıl ve üzerinde prim yatırmasına rağmen asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını aktaran Barçın, bunun Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu UBP Hükümeti döneminde yapılan yasal değişiklik nedeniyle yaşandığını söyledi.

Barçın, asgari ücretin altında emekli maaşı alan sigorta emeklisi sayısının daha da artacağını, 71 bin 740 kişinin priminin asgari ücretten yattığını da ekleyerek, yetkililerin bu tehlikeye karşı önlem almasını istedi.

Barçın, “Çözüm çok nettir. CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak.” dedi.

Gardiyanoğlu: “Özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler yapılacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt verdiği konuşmasında, kanser ve MS ilaçlarının Sağlık Bakanlığı güvencesinde olduğunu, bu ilaçların Sosyal Sigortalar'ın ödeme listesinde bulunmadığını belirtirken, diğer Kurul ilaçlarının ödemesi ile ilgili Bakanlıktan bilgi beklediğini, eğer yapılan bir yanlış varsa da düzelteceğini vurguladı.

2 bin 539 emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını doğrulayan Gardiyanoğlu, bununla ilgili prim düzenlemeye ilişkin bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Gardiyanoğlu, 71 bin 740 kişinin primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını da doğrulayarak, bununla ilgili de 15 gün içerisinde tek tahakkuk düzenine geçileceğini aktardı ve bu şekilde rakamının aşağı ineceği öngörüsünü ortaya koydu.

Özel sektörde 15-20 yıl çalışanın asgari ücret üzerinden ödenmesini yanlış bulduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin de gündeminde olduğunu belirtti.