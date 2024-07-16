Creditwest Kıbrıs Patatesi Kızartma Festivali yapıldı

Creditwest Bank, 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 13 Temmuz Dünya Patates Kızartma Günü dolayısıyla, kendi ana sponsorluğunda ülkemizin en büyük donmuş patates üreticisi Cyprochips ile Kıbrıs Patatesi Kızartma Festivali düzenledi.

İlk olarak ABD’de kutlanmaya başlayan 13 Temmuz Patates Kızartması Günü, sosyal medyanın etkisiyle son yıllarda birçok ülkede bilinir hale geldi.

Ülkemizde ilk olarak bu yıl Boğazköy’deki BrewArt'da düzenlenen festivalde, coşkulu kalabalığa kilolarca patates dağıtıldı ve katılımcılar doyasıya eğlendi. Gecenin başında DJ Barisso’nun enerjik müzikleriyle başlayan eğlence, Kıbrıs'ın sevilen sanatçısı Fikri Karayel'in sahne almasıyla büyüdü.

Creditwest Bank, 30. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği bu festivalle, Kıbrıs patatesinin dünya çapındaki ününü kutlamayı ve bu lezzeti herkesle paylaşmayı amaçladı. Festivale Creditwest Bank ve Cyprochips çalışanları da katılarak bu özel geceyi daha da anlamlı kıldı.

Gelecek yıllarda da devam edecek

Creditwest Bank Kıbrıs Genel Müdürü Mazher Zaheer festivalin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu festival, 30. yıl dönümümüzü kutlamak ve yerel üreticinin yanında olduğumuzu göstermek için düzenledik. Kıbrıs patatesi dünyaca ünlü bir patatestir ve biz de bu lezzetin tadını herkesle paylaşmak istedik. Etkinliğe gösterilen ilgiden çok memnunuz ve gelecek yıllarda da bu festivalin geleneksel hale getirilerek devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cyprochips Direktörü Günel Yücener ise, "Creditwest Bank ile iş birliği yaparak bu festivali düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festival, Kıbrıs patatesinin lezzetini ve önemini vurgulamak için harika bir fırsattı. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Creditwest Kıbrıs Patatesi Kızartma Festivali, Kıbrıs'ın en renkli ve lezzetli festivallerinden biri olarak hafızalara kazındı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan festival, gelecek yıllarda da tekrarlanarak geleneksel bir etkinlik haline gelmesi bekleniyor.