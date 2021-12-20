Crafts and Vintage Bazaar soluk oldu

Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen Crafts and Vintage Bazaar’da moral depolandı, el işi ve vintage ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar’ın on üçüncü ve yeni yıl etkinliği geçtiğimiz hafta Rüstem Kitabevi'nde gerçekleştirildi. İlginin ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte stand açan üreticiler, hem bir nebze olsun nefes aldı, hem de güzel zaman geçirerek moral depoladı.

Rüstem Kitabevi’nin kendine has atmosferinde, yeni yıl konsepti ile düzenlenen etkinlikte, birbirinden güzel el işleri ve vintage ürünler katılımcıların ilgi ve beğenesine sunuldu.