Covid’in sembol ismi Zekai Gece hayatını kaybetti

Covid-19 salgının ilk dalgasını yenerek 2020 yılı Mayıs ayında alkışlarla hastaneden taburcu olan İskele’li Zekai Gece hayatını kaybetti.

Taburcu olduktan sonra eşi Şerife Gece ile birlikte yaşadıkları süreci YENİDÜZEN’e anlatan Gece çifti süreci ‘kabus’ olarak yorumlamıştı.

83 yaşındaki Zekai Gece’nin dün gece hayatını kaybettiği öğrenildi.

Covid-19’a yakalanan Zekai Gece, Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu 1 aylık tedavi sonrası, 11 Mayıs tarihinde Covid-19 son taburcu hasta olarak kayıtlara geçmiş sağlık görevlileri ve hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlanmıştı.

Zeki Gece, YENİDÜZEN'e yaşadıklarını anlatmıştı: “Kabus gibiydi”