COVID19: Araç Kayıt Şubesi bugün kapalı olacak

Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bazı personelinin Covid- 19 temaslısı olması nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şube bugün kapalı olacak.