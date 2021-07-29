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COVID19: Araç Kayıt Şubesi bugün kapalı olacak

COVID19: Araç Kayıt Şubesi bugün kapalı olacak

Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bazı personelinin Covid- 19 temaslısı olması nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

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Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bazı personelinin Covid- 19 temaslısı olması nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şube bugün kapalı olacak.

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