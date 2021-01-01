Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı bir ölüm daha gerçekleşti.

Yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Mahmut Boral, yaşamını yitirdi.

Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde Covid-19 ölüm sayısı da 7'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti. Hastanın ek olarak kalp yetmezliği hipertansiyon ,kalp pili, Kr akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı."