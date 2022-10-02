Çöplüğümüzle zehirleniyoruz

Mesarya bölgesinde bulunan Güngör Çöplüğü yine yanıyor. Çöplükten yükselen dumanlar ve koku ise birçok bölgeyi etkiliyor.

YENİDÜZEN'e konuşan itfaiye yetkilileri, bölgede Güngör Çöplüğü'nü işleten şirkete ait dozerlerin müdahale ettiğini, itfaiye ekiplerinin ise çöplük çevresinde yangının yayılmasını önlemek için nöbet tuttuğunu açıkladı.

Güngör Çöplüğü'nden yükselen dumanlar sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kişi sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Fotoğraflar: Nedim Enginsoy