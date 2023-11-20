Çocuklara “dik duruş” anlatıldı

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında İlkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını korumak için düzenlenen Mağusa Bölgesi Temel Beden Farkındalığı Terapileri temelli omurga sağlığı eğitimleri tamamlandı.

Fizyoterpistler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre; 13 Ekim’de Polatpaşa İlkokulu’nda ve 13 Kasım tarihinde ise Alasya İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 632 öğrenciye Koruyucu Omurga Sağlığı seminerinin yanı sıra omurga sağlığını korumak için gün içerisinde yapabilecekleri egzersiz eğitimleri de verildi.

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik gerçekleşen eğitimlerde özellikle 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilere koruyucu omurga sağlığı ile ilgili bir sunum yapılmasının ardından, günlük hayatlarında da rahatlıkla yapabilecekleri egzersizler uzman fizyoterapistler tarafından yaptırıldı.

Kemik gelişiminin en önemli yaşları olan 8-11 yaş grubu çocuklara omurga sağlıklarını korumak için ders çalışırken uygulanması gereken doğru duruş anlatıldı.

Ayrıca ilgili yaşlardaki çocukların tablet veya cep telefonu kullanımı arttığından, omurgalarına en az yükü nasıl vermeleri gerektiği ve benzer günlük yaşam aktivitelerinde doğru duruşun nasıl olması gerektiği eğlenceli ve katılımcı egzersizlerle aktarıldı.

Toplamda 632 öğrenciye eğitimler verildi.

Bu eğitimlerin yanı sıra uluslararası kabul gören ölçüm materyalleri ile Kıbrıs’ın kuzeyinde 8-11 yaş grubu çocukların omurga haritalandırılmasının da yapılması için araştırma da eş zamanlı olarak 40 öğrenciye uygulandı.

Temel Beden Farkındalığı Terapisi Eğitimlerinde gerek Pediatrik Rehabilitasyon Uzmanı gerekse Temel Beden Farkındalığı Terapisi Eğitmenleri hazır bulundular. Eğitimlerde okul yöneticileri, okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri de yer aldı.

İlerleyen günlerde Kıbrıs’ın kuzeyindeki diğer 4 bölgede de toplam 8 ilkokulda daha gerçekleştirilecek eğitimlerle toplamda 3000 ilkokul çağındaki çocuklara ve 200 özel gelişen bireye ulaşmayı hedefleyen proje ve aktiviteler ile ilgili detaylar için Proje Koordinatörü Münevver Özakalın standuprght2023@gmail.com e-mail adresinden soru ve görüşlerini iletilebileceğini aktardı.