Çocuk tacizine 5 yıl 6 ay hapis

Dağyolu köyünde 2021 yılında alkol tesiri altında komşusunun evine girerek 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalışıp vücuduna dokunarak ‘Cinsel istismar’ ve ‘Cinsel taciz’ suçu işleyen 64 yaşındaki Sami Karasalih aleyhindeki dava karara bağlandı. Mahkeme kendisinden 51 yaş küçük çocuğa saldırarak travma yaşatan Sami Karasalih’i 5 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davada oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer okudu. Yargıç Temay Sağer Meclis ve Hükumete çağrı yaparak, “Çocuklara karşı cinsel suçlarda yasa yetersiz” dedi.

Kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer olayın 7 Mayıs 2021 tarihinde Dağyolu köyünde meydana geldiğini belirtti. Yargıç, sanığın 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun açık olan kapısından evine girdiğini açıkladı. Yargıç, içeri giren sanığın11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.

Sanığın olayın ardından tutuklandığını kaydeden yargıç, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyledi.

Yargıç Temay Sağer, son yıllarda cinsel suçlarda artış yaşandığını ve bunun Mahkeme Faaliyet raporlarına yansıdığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, “Bir çocuğa cinsel niyetle zarar veren her kim olursa olsun caydırıcı ve ibret verici bir şekilde yargılanmalı” dedi. Mahkemedeki dava konusu cinsel istismar için azami 6 yıl hapis öngörüldüğünü kaydeden Yargıç Temay Sağer, yasada değişiklik yapılması gerektiğine değindi ve bu konunun Meclis ve hükümet tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.

Foto: Sami Karasalih