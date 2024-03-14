Çocuk hayati tehlikeyi atlattı, zanlı teminata bağlandı

Yukarı Bostancı'da meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olan S.Y. Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Sol ayağında kırık ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan 4 yaşındaki çocuğun hayati tehlikeyi atlaması üzerine, zanlı teminata bağlandı.

Güzelyurt Trafik şubesinde görevli polis memuru Bencan Tok mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 9 Mart 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, S.Y.’nin, parka doğru dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan Ergün Topaloğluları'na çarptığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, kaza sonucu Ergün Topaloğluları'nın yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis, kazanın ardından sürücü Yıldırım’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını, hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü söyledi. Zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını belirten polis, tutuksuz yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.