'Çıkmaz Sokak' Operasyonu: 1 kilonun üzerinde uyuşturucu

Mağusa’da düzenlenen “Çıkmaz Sokak Operasyonu”nda, 1 kilonun üzerinde uyuşturucu ile 20 bin Euro üzerinde nakit para ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, 25 yaşındaki N.Y.’nin (E) kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 650 TL, 50 Sterlin, 950 Dolar ve 18 bin 290 Euro nakit para ele geçirildi.

Olayla bağlantısı tespit edilen 25 yaşındaki O.A.B.’nin (E) kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 24 yaşındaki S.S.S.R. (E) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.