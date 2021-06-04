Çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler başladı
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararla bugünden itibaren Ercan Havaalanı'ndan çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler başladı.
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Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararla bugünden itibaren Ercan Havaalanı'ndan çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler başladı.
Ercan Havaalanı sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"KKTC Ercan Havalimanı’nda KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararla bugünden itibaren çift aşı ve çift PCR’lı karantinasz girişler başladı.Yolcularımıza iyi yolculuklar, sağlıklı günler dileriz."
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